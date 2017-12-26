Створено спецкомісію, яка визначить, чому сирени Львова сповіщали тривогу

У правоохоронних органах створено спеціальну комісію, яку до 28 грудня розслідуватиме причини учорашнього безпідставного екстреного оповіщення населення. Про це стало відомо під час апаратної наради у Львівській ОДА, передає кореспондент Львівського порталу.

Після учорашньої події, коли у Львові гули сирени екстреного оповіщення без жодних підстав, поліція створила комісію, яка має за три дні доповісти про причину збою у системі оповіщення.

Правоохоронці також наголошують, що не виключають жодних версій подій, у тому числі і людський фактор. Представники Нацполіції працюють на території «Укртелекому» і перевіряють точки, де не спрацювала або схибно спрацювала апаратура.

Також голова Львівської ОДА Олег Синютка розпорядився провести службове розслідування у ДСНС у зв’язку із тим, що рятувальники вчасно не оприлюднили інформацію про хибність оповіщення.