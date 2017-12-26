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Оксана Жолнович: «Треба викорінити такі речі, як те, що ти жінка, і через це тобі треба щось забороняти»

Соломія Григор'єва

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Адвокатка, громадська діячка, кандидат юридичних наук і викладачка на кафедрі соціального права у ЛНУ імені І. Франка Оксана Жолнович про скасування наказу МОЗ №256, яким визначено перелік з 450 професій, заборонених для жінок:

«Наше трудове законодавство – єдина галузь права, яка не реформована з радянських часів, і ми маємо кодекс законів про працю ще 1971 року. За радянських часів вважалося, що жінка не може працювати на ряді різного роду виробництв, таких як підземні роботи, водолазні, військові, тощо. Зараз міжнародна спільнота і світове законодавство йдуть тим шляхом, що це невиправдані обмеження, це дискримінація жінки і обмеження її права на свободу праці.

Якщо жінка готова, до прикладу піднімати вантажі, вона вважає, що для неї це під силу, то це тільки їй вирішувати, не варто робити якісь обмеження. В трудовому кодексі ще збережено, що жінок треба поетапно виводити з усіх нічних робіт. А це лікарі, пекарі, величезна сфера послуг. Якщо б ці норми ввести в життя, то велика кількість жінок залишиться без роботи. Можливо, це не дуже зручно вночі працювати, але, тим не менш, жінка сама вирішує, коли і як їй працювати.

В цілому світі це тренд про недискримінацію присутній і сьогодні роблять преференції тільки у зв’язку з так званими сімейними обов’язками. І тут наше законодавство, знову ж таки, відстає. Несправедливо, що преференції у зв’язку з наявність малолітніх дітей переважно надаються жінці. Це не завжди виправдано, бо чоловіки теж є частиною сім’ї і не лише мама доглядає дітей. В світі ці преференції розділені навпіл між чоловіком і жінкою.

Відтак, такі речі, як те що ти жінка і через це тобі треба щось забороняти, – це архаїзм, це не відповідає світовій практиці, тому це має бути викоріненим».

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