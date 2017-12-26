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Майже 250 діток АТОвців отримали гостинці-миколайчики від діаспори

Дарина Смеречанська

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У Львові відбулася акція «Теплом зігріємо серця». Маленькі українці з діаспори передали 248 подарунків для своїх однолітків у Львові та області, батьки яких воюють на Сході України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

Впродовж року хлопці та дівчата з 11 країн, де діють осередки ГО «Спілка української молоді», збирали кошти та подарунки, щоб сформувати гостинці-миколайчики для своїх ровесників з України.

У подарунках, які дітям з України підготували їх ровесники з діаспори, – рюкзачки, одяг, взуття, канцелярське приладдя, книжки, іграшки та солодощі.

«Кожен подарунок іменний, його за кордоном формували заздалегідь, знаючи вік і стать дитини, – розповідає співорганізатор акції, голова крайової управи СУМ в Україні Андрій Фендик. – Перелік родин допомагали складати друзі організації та військові капелани, також маємо вже контакти сімей з попередніх років. Акція «Теплом зігріємо серця» – це наша скромна подяка тим воїнам, які щодня захищають нашу державу на війні. Така ініціатива ще один доказ того як українці гуртуються навколо спільної доброї справи».

 

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