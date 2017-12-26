Британські вчені виявили, що люди з надмірною вагою щасливіші за худих

Вчені Брістольського університету (Велика Британія) провели дослідження, результати якого доводять, що люди з зайвою вагою почувають себе більш щасливими, ніж худі. Про це повідомляє Еспресо з посиланням на The Independent.

Вчені використали для дослідження дані британського біобанку – бази даних, в якій містяться генетичні дані 500 тисяч чоловіків та жінок Великої Британії у віці від 37 до 73 років.

Висновки дослідження були опубліковані в Міжнародному журналі епідеміології. Деякі висновки вчених стали неочікуваними. Вони виявили, що люди з надлишковою вагою зазвичай перебувають у більш спокійному стані.

Також, як виявилось, люди, які генетично схильні до високого індексу маси тіла, рідше сприймають себе як нервову людину і називають свій стан напруженим. За даними Національної служби охорони здоров’я Англії, станом на 2014 рік 58% жінок та 65% чоловіків Великої Британії страждають від ожиріння.