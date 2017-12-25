У Львові патрульні зупинили водія, який був три дні поспіль на рейсі і відпочивав між змінами 2,5 години

У Львові патрульні зупинили водія, який був три дні на рейсі та відпочивав між змінами 2,5 години. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

«Кілька днів тому патрульні під’їжджаючи до перехрестя Зелена – Навроцького побачили, як водій маршрутки почав перетинати перехрестя на червоне світло світлофора. Коли його зупинили, то виявилося, що у водія немає з собою ні прав, ні свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, ні полісу страхування. На порушника винесли об’єднану постанову за проїзд на червоне світло та відсутність документів на керування транспортним засобом», – йдеться у повідомленні.

Під час спілкування з’ясувалося, що водій перебуває на лінії третій день та відпочивав між змінами лише 2,5 години

«Оскільки, це порушення п.5.1 та 5.2 Наказу Міністерства інфраструктури (5.1. Тривалість щоденного (міжзмінного) відпочинку водія протягом будь-якого 24-годинного періоду, рахуючи від початку робочого дня (зміни), має бути не менше 10 послідовних годин 5.2. Якщо протягом робочої зміни ТЗ керують два водії, кожний водій повинен мати щоденний відпочинок тривалістю не менше 8 послідовних годин)», – додають у патрульній поліції.

Також водій порушив пункт правил дорожнього руху 2.9б. Водієві забороняється керувати транспортним засобом у стані стомлення. Водія патрульні скерували на АТП для передачі автомобіля іншому водієві та роз’яснили, що йому заборонено того дня перевозити пасажирів, так як це становить небезпеку для учасників дорожнього руху. Також поліцейські сповістили Державну службу з безпеки на транспорті.