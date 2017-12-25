Папа Римський під час різдвяного послання помолився за мир в Україні

Папа Римський Франциск під час традиційного різдвяного послання «Місту і світу» помолився за мир для України. Про це пише Еспресо.

«Бачимо Ісуса в дітях, які разом зі своїми родинами страждають від насильства, породженого конфліктом в Україні, та від його серйозних гуманітарних наслідків, і молимося за те, щоб Господь якнайшвидше дарував мир цій дорогій країні», – сказав понтифік із лоджії базиліки Святого Петра у Ватикані.

Папа Римський закликав людство зосередитися на дітях і зробити світ гідним життя дітей.

«Бачимо Ісуса в дітях, батьки яких не мають роботи, яким важко забезпечити своїм дітям безпечне й спокійне майбутнє. Й у тих, в яких викрадено дитинство, змушених змалку працювати або завербованих у солдати безсовісними найманцями. У багатьох дітях, змушених залишити свої країни та самостійно подорожувати в нелюдських умовах, стаючи легкою здобиччю для торгівців людьми. Приймімо в Дитятку Ісусові любов Бога, Який став людиною задля нас, та з Його благодаттю стараймося робити наш світ людянішим, гіднішим сьогоднішніх та завтрашніх дітей», – додав Папа Франциск.

Фото: Радіо Свобода