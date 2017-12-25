«Новорічне перемир’я» у зоні АТО: ворог поранив одного українського військового

Відповідно до Мінських домовленостей, з 00:00 годин 23 грудня 2017 року на лінії бойового зіткнення оголошено перемир’я на Новорічні та Різдвяні свята. Незважаючи на це, протягом минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували обстріли позицій українських військ, у тому числі, з важкого озброєння. Загалом минулої доби по всій лінії зіткнення противник провів 6 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційно-аналітичному центрі.

Внаслідок обстрілу наших позицій поблизу Авдіївки отримав поранення один український захисник. Його було оперативно евакуйовано до військового мобільного госпіталю у Покровську, де йому надається необхідна медична допомога.

Луганський напрямок

Так, у святковий вечір близько 23-ї години бойовики розпочали мінометний обстріл позицій Збройних Сил України поблизу Кримського, який тривав майже годину. Найманці встигли випустити 26 снарядів і не зупинилися, допоки українські військовослужбовці не заспокоїли їх влучним вогнем зі станкового гранатомету.

Це була єдина ворожа провокація на Луганському напрямку за минулу добу.

Донецький напрямок

Протягом дня російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції вздовж усієї лінії фронту.

Так, вдень та увечері ворог двічі відкривав прицільний вогонь по захисниках Авдіївки із гранатометів та стрілецької зброї, на що отримував жорстку відповідь з наших позицій.

Також у другій половині дня зафіксовані ворожі обстріли українських опорних пунктів в районі Верхньоторецького, Красногорівки та Кам’янки. При цьому найманці вели вогонь зі стрілецької зброї та РПГ, а поблизу Верхньоторецького зафіксовано постріли снайпера.