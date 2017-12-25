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На Левандівці патрульні затримали чоловіка, який погрожував пістолетом перехожим

Юлія Шпак

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У Львові патрульні затримали чоловіка, який погрожував пістолетом перехожим. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

 

«Вночі патрульні отримали виклик на вулицю Калнишевського, де за словами заявника невідома особа біля бару погрожує предметом схожим на пістолет. Інспектори прибули на виклик та побачили особу у якої при поверхневій перевірці виявили, з вигляду пістолет схожий на травматичний із спорядженим 5 набоями магазином. На місце події викликали слідчих, які вилучили згаданий предмет. Патрульні винесли постанову на чоловіка за повторну появу п’яному вигляді у громадських місцях і доставили чоловіка у Залізничний відділ поліції», – йдеться у повідомленні.

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