ОСТАННІ НОВИНИ

На Городоцькій вантажівка переїхала 53-річного пішохода

Юлія Шпак

|

У Львові вантажівка травмувала пішохода. Чоловік госпіталізований у реанімаційне відділення лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

В Залізничний відділ поліції 24 грудня надійшла інформація про те, що на вулиці Городоцькій сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій потерпіла людина.

Як попередньо з’ясували поліцейські, тягач «МАЗ» з напівпричепом під керуванням 53-річного жителя Пустомитівського району здійснив наїзд на чоловіка. Внаслідок ДТП пішохід отримав тяжку поєднану травму та госпіталізований у реанімаційне відділення лікарні швидкої медичної допомоги.

Наразі встановлюються обставини автопригоди та особа потерпілого. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Два Різдва замість одного: єднання зі світом чи розкол у державі?
Вероніка РОЙ
Два Різдва замість одного: єднання зі світом чи розкол у державі?

Дискусія щодо вихідного дня 25 грудня на так зване католицьке Різдво в Україні тривала вже не один рік. Одні з нетерпінн...

Логістика успіху: товар у будь-який куточок країни чітко за графіком
Марина ТЕРНЯК
Логістика успіху: товар у будь-який куточок країни чітко за графіком

Більшість господарок перед різдвяними та новорічними святами процес наповнення холодильника розпочинають завчасно. Здаєт...

Ґудбай, загальнобудинкові лічильники газу
Соломія ГОЛОВІНА
Ґудбай, загальнобудинкові лічильники газу

Днями Верховна Рада прийняла «лічильниковий» закон №5722, який унеможливлює встановлення газорозподільними компаніями за...

ТОП українських пісень 2017 року
Омелян ШЕВЧУК
ТОП українських пісень 2017 року

Запровадження квот для українських пісень в радіоефірі, якими так лякали українців, дало небачений поштовх до масового в...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...