На Городоцькій вантажівка переїхала 53-річного пішохода

У Львові вантажівка травмувала пішохода. Чоловік госпіталізований у реанімаційне відділення лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Залізничний відділ поліції 24 грудня надійшла інформація про те, що на вулиці Городоцькій сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій потерпіла людина.

Як попередньо з’ясували поліцейські, тягач «МАЗ» з напівпричепом під керуванням 53-річного жителя Пустомитівського району здійснив наїзд на чоловіка. Внаслідок ДТП пішохід отримав тяжку поєднану травму та госпіталізований у реанімаційне відділення лікарні швидкої медичної допомоги.

Наразі встановлюються обставини автопригоди та особа потерпілого. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.