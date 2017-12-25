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27 грудня на Донбасі відбудеться обмін полоненими

Юлія Шпак

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Вже у середу, 27 грудня, українці обміняють 306 осіб на 74 українців, які перебувають у полоні бойовиків на окупованих територіях. Попри те, що самому обміну передувала низка проблем та неузгоджених питань. Про це повідомила член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі та перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, пише 24 канал.

 

«Була низка неузгоджених питань, як то верифікація тих, хто не бажає переміщатися на окуповані території, ті, хто вже відбув покарання (термін закінчився в дні, коли вже тривала технічна робота по підготовці звільнення) тощо», – розповіла Ірина Геращенко.

Відтак сторони узгодили, що Україна передасть бойовикам 306 громадян (де це дозволяє українське законодавство),натомість з полону будуть звільнені 74 українці з окупованих територій. Здійснять обмін 27 грудня.

Для того, щоб узгодити це звільнення, довелося заручитися підтримкою лідерів й інших країн. Так, Президент України Петро Порошенко провів відповідні телефонні переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, та в свою чергу – з президентом Росії Володимиром Путіним.

За словами Ірини Геращенко, українська сторона має плани в подальшому звільнити всіх українців. І перший обмін потрібне для того, щоб розблокувати цей процес.

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