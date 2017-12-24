Вночі львівські патрульні ганялися за п’яним водієм

У Львові нетверезий водій намагався втекти від патрульних. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Цієї ночі, 24 грудня, патрульні Львова склали 10 протоколів на водіїв, які керували транспортними засобами в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Одного із таких порушників помітили під час патрулювання на вулиці Зеленій. У автомобіля Toyota RAV4 були несправні зовнішні світлові прилади. Коли інспектори дали вказівку водієві зупинитися, увімкнувши проблискові маячки червоного та синього кольорів та звуковий сигнал, він її проігнорував та почав втікати.

Зупинити порушника вдалося на вулиці Жасминовій. Водій не надав документів і був з ознаками алкогольного сп’яніння. Для встановлення особи та оформлення адмінматеріалів його доставили у Сихівський відділ поліції. Порушник був упевнений, що інспекторам не вдасться з’ясувати хто він і через три години його відпустять просто так. Однак патрульні таки встановили особу і оформили на нього 3 адмінматеріали: за керування в нетверезому стані(відмовився від перевірки), за не виконання вимог про зупинку та відсутність документів для керування транспортним засобом.