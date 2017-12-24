Вчора біля Луганського одного нашого бійця вбили, іншого - поранили

Попри суттєве зменшення кількості ворожих провокацій в районі проведення АТО повного забезпечення встановлення режиму тиші досягти, на жаль не вдалося. На превеликий жаль, після оголошення режиму тиші у нас знову є втрати – 1 загиблий та 1 поранений.
В районі Луганського ворожий снайпер смертельно поранив українського військовослужбовця.
Півтора годинами пізніше, там же, в районі Луганського, під час мінометного обстрілу отримав поранення один наш військовий. Стан його здоров’я оцінюється як задовільний.
Луганський напрямок
Бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Перший обстріл наших позицій в районі Світлодарська розпочався о 10:45 і тривав дві години. Противник застосував піхотну зброю та БМП, а вже надвечір позиції Збройних Сил у цьому районі були обстріляні з міномету 82 калібру. По наших захисникам було випущено 3 міни.
Неспокійно було в районі Луганського. Обстріл розпочався тут об 11:30, і не вщухав майже 5-годин.
Окупанти випустили по нашим позиціям 4 мінометних міни калібру 82 мм, вели вогонь з БМП, зенітних установок та стрілецької зброї, включаючи снайперську.
У подальшому, протягом дня, позиції українських військових в районі Луганського були обстріляні ще тричі, однак міномети ворог не застосовував.
Зазначаємо, що вогонь у відповідь наші військові не відкривали.
Донецький напрямок
Вчора також не було абсолютно тихо – дві ворожі вогневі провокації зафіксовані там за добу, що минула.
В районі Авдіївки противник півгодини «поливав» наші позиції з великокаліберного кулемета, а в районі Лебединського обстріляв опорний пункт Збройних Сил України із стрілецької зброї. Розуміючи провокаційний характер цих обстрілів, наші військові вогонь у відповідь не застосовували.
Таку інформацію повідомив сьогодні на щоденному брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.
Олександр Косик