ОСТАННІ НОВИНИ

Вчора біля Луганського одного нашого бійця вбили, іншого - поранили

Олександр Косик

|

Попри суттєве зменшення кількості ворожих провокацій в районі проведення АТО повного забезпечення встановлення режиму тиші досягти, на жаль не вдалося. На превеликий жаль, після оголошення режиму тиші у нас знову є втрати  – 1 загиблий та 1 поранений.

 

В районі Луганського ворожий снайпер смертельно  поранив українського військовослужбовця.

Півтора годинами пізніше, там же, в районі Луганського, під час мінометного обстрілу отримав поранення один наш  військовий. Стан його здоров’я оцінюється як задовільний.

Луганський напрямок

Бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Перший обстріл наших позицій в районі Світлодарська розпочався о 10:45  і тривав дві години. Противник застосував піхотну зброю та БМП, а вже надвечір позиції Збройних Сил у цьому районі були обстріляні з міномету 82 калібру. По наших захисникам  було випущено 3 міни.

Неспокійно було в районі Луганського. Обстріл розпочався тут об 11:30, і не вщухав майже 5-годин.

Окупанти випустили по нашим позиціям 4 мінометних міни калібру 82 мм, вели вогонь з БМП, зенітних установок та стрілецької зброї, включаючи снайперську.

У подальшому, протягом дня, позиції українських військових в районі Луганського були обстріляні ще тричі, однак міномети ворог не застосовував.

Зазначаємо, що вогонь у відповідь наші військові не відкривали.

Донецький напрямок

Вчора також не було абсолютно тихо – дві ворожі вогневі провокації зафіксовані там за добу, що минула.

В районі Авдіївки противник півгодини «поливав» наші позиції з великокаліберного кулемета, а в районі Лебединського обстріляв опорний пункт Збройних Сил України із стрілецької зброї. Розуміючи провокаційний характер цих обстрілів, наші військові вогонь у відповідь не застосовували.

Таку інформацію повідомив сьогодні на щоденному брифінгу речник  Міністерства оборони України з питань АТО  полковник  Олександр Мотузяник.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ґудбай, загальнобудинкові лічильники газу
Соломія ГОЛОВІНА
Ґудбай, загальнобудинкові лічильники газу

Днями Верховна Рада прийняла «лічильниковий» закон №5722, який унеможливлює встановлення газорозподільними компаніями за...

ТОП українських пісень 2017 року
Омелян ШЕВЧУК
ТОП українських пісень 2017 року

Запровадження квот для українських пісень в радіоефірі, якими так лякали українців, дало небачений поштовх до масового в...

Святий Миколай мандрує Україною
Микола ПРОНІН
Святий Миколай мандрує Україною

З нагоди свята Святого Миколая, у Михайлівському Золотоверхому монастирі у Києві відбулося грандіозне свято для сотень м...

Свинячі мільйони та першокласний «віджим» «Привокзального»: що насправді стоїть за утопічною ідеєю про комунальний ринок?
Єва КОРНІЙЧУК
Свинячі мільйони та першокласний «віджим» «Привокзального»: що насправді стоїть за утопічною ідеєю про комунальний ринок?

Напередодні різдвяних свят, коли ринки «загинаються» від шаленої кількості покупців, а продавці ледве встигають розставл...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...