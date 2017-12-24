У Львові раптово помер відомий радіоведучий

Цієї ночі, 24 грудня, раптово помер ведучий радіо «Люкс FM» та «МАКСИМУМ» Олег Середа(Мосесов). Про це йдеться на сторінці радіо «Люкс FM» у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

«Сьогодні помер Олег Середа(Мосесов). Команда Люкс ФМ висловлює щирі співчуття рідним, зокрема дружині Тані та трьом синам. Олег був доброю та світлою людиною.

З 14:00 прощаємося з Олегом в ефірі – будемо слухати його улюблені пісні та найкращі авторські програми», – йдеться у повідомленні.

За інформацією ЗМІ, у чоловіка стався інфаркт.