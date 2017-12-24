ОСТАННІ НОВИНИ

У львівському притулку для бездомних провели святкову передріздвяну вечерю

Олександр Косик

|

У притулку для бездомних, що на вулиці Мазепи, 48, провели святкову вігілію (вечеря на передодні католицького Різдва). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Нагадаємо, сьогодні римо-католицька спільнота Львова розпочала святкування Різдва за Григоріанським календарем. У Латинському катедральному соборі (парафія Внебовзяття Пресвятої Діви Марії, площа Катедральна, 1) о 18.00 год відбудеться традиційна Різдвяна урочиста Меса («Пастирка»), яку очолить Архієпископ РКЦ Мечислав Мокшицький. З розкладом Різдвяних богослужінь у римо-католицьких храмах м. Львова можна ознайомитись тут.

Довідка

12 листопада цього року відбулось урочисте освячення Дому милосердя для безхатченків та найбільш потребуючих міста, де може жити 40 бездомних чоловіків. Щодня у їдальні притулку можуть готувати їжу для 300 осіб. В наступних планах Центру також створення майстерні на 15 робочих місць для мешканців Дому милосердя.

Притулок розташований на вул. Гетьмана Мазепи, 48 біля костелу. Цим закладом для безхатченків і бідних опікується Згромадження Братів Альбертинців у Львові.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ґудбай, загальнобудинкові лічильники газу
Соломія ГОЛОВІНА
Ґудбай, загальнобудинкові лічильники газу

Днями Верховна Рада прийняла «лічильниковий» закон №5722, який унеможливлює встановлення газорозподільними компаніями за...

ТОП українських пісень 2017 року
Омелян ШЕВЧУК
ТОП українських пісень 2017 року

Запровадження квот для українських пісень в радіоефірі, якими так лякали українців, дало небачений поштовх до масового в...

Святий Миколай мандрує Україною
Микола ПРОНІН
Святий Миколай мандрує Україною

З нагоди свята Святого Миколая, у Михайлівському Золотоверхому монастирі у Києві відбулося грандіозне свято для сотень м...

Свинячі мільйони та першокласний «віджим» «Привокзального»: що насправді стоїть за утопічною ідеєю про комунальний ринок?
Єва КОРНІЙЧУК
Свинячі мільйони та першокласний «віджим» «Привокзального»: що насправді стоїть за утопічною ідеєю про комунальний ринок?

Напередодні різдвяних свят, коли ринки «загинаються» від шаленої кількості покупців, а продавці ледве встигають розставл...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...