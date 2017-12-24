У львівському притулку для бездомних провели святкову передріздвяну вечерю

У притулку для бездомних, що на вулиці Мазепи, 48, провели святкову вігілію (вечеря на передодні католицького Різдва). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Нагадаємо, сьогодні римо-католицька спільнота Львова розпочала святкування Різдва за Григоріанським календарем. У Латинському катедральному соборі (парафія Внебовзяття Пресвятої Діви Марії, площа Катедральна, 1) о 18.00 год відбудеться традиційна Різдвяна урочиста Меса («Пастирка»), яку очолить Архієпископ РКЦ Мечислав Мокшицький. З розкладом Різдвяних богослужінь у римо-католицьких храмах м. Львова можна ознайомитись тут.

Довідка

12 листопада цього року відбулось урочисте освячення Дому милосердя для безхатченків та найбільш потребуючих міста, де може жити 40 бездомних чоловіків. Щодня у їдальні притулку можуть готувати їжу для 300 осіб. В наступних планах Центру також створення майстерні на 15 робочих місць для мешканців Дому милосердя.

Притулок розташований на вул. Гетьмана Мазепи, 48 біля костелу. Цим закладом для безхатченків і бідних опікується Згромадження Братів Альбертинців у Львові.