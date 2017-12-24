У Дніпрі в квартирі поліцейської стався вибух

У Дніпрі внаслідок вибуху невстановленого предмета у квартирі постраждала співробітниця поліції. Про це повідомили в прес-службі поліції Дніпропетровської області, передає Львівський портал.

За даними правоохоронців, вибух стався близько 5:30 у квартирі на вул. Данила Галицького.

Жінку з опіками доправили до реанімації лікарні, її стан стабільний.

На місці події проводяться невідкладні слідчі дії, встановлюються всі обставини вибуху, відомості за фактом внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 348 КК – «посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця».

За даними видання «Інформатор», причиною вибуху за попередньою інформацією став саморобний вибуховий пристрій, який було встановлено під вхідними дверима – вранці жінка поверталася додому, коли вона відкрила двері, вибухівка спрацювала. Пристрій був набито цвяхами.

Фото: Інформатор