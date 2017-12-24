На Прикарпатті добу шукають заблукалого у горах туриста

В Івано-Франківській області вже майже добу шукають туриста, який вирішив у сутінках самостійно піднятися на гору Хом’як. Про це пише УНН з посиланням на ДСНС України.

«23 грудня о 17.30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що під час сходження на гору Хом’як заблукав житель Івано-Франківська, який, незважаючи на настання темної пори доби, вирішив самостійно піднятись на вершину гори. Чоловік з друзями тимчасово проживали в селі Поляниця Яремчанської міськради», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, рятувальники спільно з родичами та товаришем заблукалого в складі двох пошукових груп провели обстеження підніжжя гори Хом’як зі сторони гори Женець, пройшли по маршруту руху туристів від села Поляниця до вершини гори Хом’як та здійснили спуск з вершини в напрямку полонини Баранина. Також обстежено прилеглі лісові галявини, масиви вниз по серпантину. Чоловіка не знайдено, зв’язок з потерпілим відсутній.

Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають. До пошуків заблукалого від Управління ДСНС в області залучено 15 чоловік на 3 одиницях техніки.