ОСТАННІ НОВИНИ

Збірну РФ відсторонили від участі в Олімпіаді-2018

Дарина Смеречанська

|

Міжнародний Олімпійський комітет відсторонив збірну Росії від участі в Олімпійських іграх 2018 року в південнокорейському місті Пхьончхан. Про це повідомляється на сайті МОК, передає УП.

 

Однак “чисті” російські спортсмени, які за результатами досліджень не приймали допінгу, зможуть взяти участь в Олімпіаді-2018 і виступити лише під нейтральним прапором. Відповідно, під час спортивних змагань не буде звучати гімн РФ.

Крім того, на Олімпіаду не акредитували ні одного співробітника міністерства спорту РФ. А самого міністра – Віталія Мутко пожиттєво дискваліфікували від усіх Олімпіад.

“У Росії відбувалася систематична маніпуляція антидопінгових правил і системою, і вона відбувалася під керівництвом міністерства спорту”, – зазначив глава комісії МОК Самуель Шмід.

Також олімпійський комітет Росії повинен відшкодувати 15 млн доларів витрат МОК, які комітет поніс через розслідування.

“Ми ніколи ще не бачили такого масштабу маніпуляцій і обману, і це завдало величезної шкоди олімпійському руху”, заявив глава комісії МОК.

Рішення прийняли за підсумками доповідей двох комісій МОК під керівництвом Дениса Освальда і Самуеля Шмідта.

Перша розслідувала можливу причетність російського Мінспорту до допінгової системи, а друга ще раз перевіряла допінг-проби учасників Олімпіади в Сочі 2014 року. Обидві комісії створили після розслідування незалежної комісії WADA під керівництвом Річарда Макларена.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівські шахтарі відправлятимуть вугілля за 1000 км на Трипільську ТЕС
Олесь ТЯГАЙ
Львівські шахтарі відправлятимуть вугілля за 1000 км на Трипільську ТЕС

У найближчі дні ДП «Львіввугілля» розпочне поставку видобутого вугілля на Трипільську ТЕС, що входить до складу державно...

Коли здійснюється мрія про кар’єру
Марина ТЕРНЯК
Коли здійснюється мрія про кар’єру

Компанія «АТБ» створила унікальну систему, що дозволяє будь-якій людині навіть з першого робочого місця дорости до солід...

Захисник на фронті & агресор в сім’ї
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Захисник на фронті & агресор в сім’ї

Явище домашнього насильства є досить поширеним в Україні. Тисячі осіб потерпають від образ, погроз, побоїв, психологічно...

Карти, гроші і Кримнаш: хронологія картографічної «втрати» територіальної цілісності
Лаврентій ДУБИЧ
Карти, гроші і Кримнаш: хронологія картографічної «втрати» територіальної цілісності

Безпековий форум у Львові, співорганізатором якого виступили Львівська міська рада, ознаменувався гучним скандалом, який...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...