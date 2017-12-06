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За два роки в Україні за хабарництво засудили понад 500 людей

Юлія Шпак

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У 2016-2017 роках в Україні за корупцію засудили 512 осіб. Про це пише Еспресо.

 

Загалом за два роки розпочали 2799 кримінальних проваджень стосовно корупції.

«В ході яких затримали, оголосили про підозру та засуджено 1052 людини. Розшукали 104 особи, які переховувалися від органів правосуддя. Службовим особам владних, правоохоронних, контролюючих органів – це чиста корупція. У 2016-2017 роках порушено 1154 кримінальних провадження, з них 889 – за отримання хабара. Засуджено 512 осіб», – відзвітував голова СБУ Василь Грицак

За його словами, в тому числі за корупцію у міграційній службі зареєстрували 30 кримінальних проваджень, з них 22 випадки – за хабарництво.

Глава СБУ наголосив, що вже 12 осіб засуджено, одну – звільнено зі служби.

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