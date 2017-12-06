В Академії сухопутних військ вшанували пам’ять загиблих випускників

Сьогодні, 6 грудня, з нагоди Дня Збройних сил України, у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного вшанували пам’ять загиблих випускників. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук.

«Сьогодні разом із головою Львівської обласної державної адміністрації Oleg Synyutka, командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенантом Сергієм Попко, заступником командувача Сухопутних військ з морально-психологічного забезпечення – начальником управління МПЗ полковником Олександром Голоднюком особовий склад академії вшанував пам’ять 53 героїв-випускників Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, які віддали найдорожче – своє життя – за свободу й незалежність України», – йдеться у повідомленні.

Також він зазначив, що випускники Академії демонструють приклади беззастережного виконання службового обов’язку та вірності Військовій присязі. Серед них дев’ять героїв України, більше 350 нагороджені високими державними нагородами.

Фото: Facebook-сторінка Павла Ткачука