ОСТАННІ НОВИНИ

В Академії сухопутних військ вшанували пам’ять загиблих випускників

Юлія Шпак

|

Сьогодні, 6 грудня, з нагоди Дня Збройних сил України, у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного вшанували пам’ять загиблих випускників. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук.

 

«Сьогодні разом із головою Львівської обласної державної адміністрації Oleg Synyutka, командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенантом Сергієм Попко, заступником командувача Сухопутних військ з морально-психологічного забезпечення – начальником управління МПЗ полковником Олександром Голоднюком особовий склад академії вшанував пам’ять 53 героїв-випускників Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, які віддали найдорожче – своє життя – за свободу й незалежність України», – йдеться у повідомленні.

Також він зазначив, що випускники Академії демонструють приклади беззастережного виконання службового обов’язку та вірності Військовій присязі. Серед них дев’ять героїв України, більше 350 нагороджені високими державними нагородами.

Фото: Facebook-сторінка Павла Ткачука

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Вверх і вгору: чи потрібні Львову хмарочоси?
Катерина РОДАК
Вверх і вгору: чи потрібні Львову хмарочоси?

Найвищий будинок в Україні розташований у Києві – його висота сягає 168 метрів – це 47-поверхівка ЖК «На Кловському узво...

Львівські шахтарі відправлятимуть вугілля за 1000 км на Трипільську ТЕС
Олесь ТЯГАЙ
Львівські шахтарі відправлятимуть вугілля за 1000 км на Трипільську ТЕС

У найближчі дні ДП «Львіввугілля» розпочне поставку видобутого вугілля на Трипільську ТЕС, що входить до складу державно...

Коли здійснюється мрія про кар’єру
Марина ТЕРНЯК
Коли здійснюється мрія про кар’єру

Компанія «АТБ» створила унікальну систему, що дозволяє будь-якій людині навіть з першого робочого місця дорости до солід...

Захисник на фронті & агресор в сім’ї
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Захисник на фронті & агресор в сім’ї

Явище домашнього насильства є досить поширеним в Україні. Тисячі осіб потерпають від образ, погроз, побоїв, психологічно...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...