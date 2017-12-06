Уряд створив «Національну вугільну компанію», яка об’єднає усі державні шахти

Кабінет міністрів створив державне підприємство «Національна вугільна компанія», в яке увійдуть 19 державних підприємств, які в своєму складі мають 33 державні шахти. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 6 грудня, пише Громадське.

Документ прийнятий з доопрацюванням і врахуванням зауважень Міністерства економіки та Міністерства фінансів.

«Створення держпідприємства дозволить оптимізувати структуру вугледобувних підприємств шляхом створення єдиної юридичної особи, сконцентрувати трудові та матеріальні ресурси і досягти найвищої ефективності шахт», — йдеться у пояснювальній записці..

Нове підприємство повинно буде визначитися з тим, які шахти є перспективними, а які потрібно модернізувати.

Після того, як буде проведено їх реформування, державні шахти мають бути приватизовані.