Українцям обіцяють додатково створити у дитсадочках 96 тисяч місць для малюків

Протягом 2017, 2018 та 2019 років заплановано створити 96 тис. 147 місць у дитсадках. Такий обсяг дозволить не лише подолати чергу, а й усунути перевантаженість дошкільних закладів. Про це повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич сьогодні, передає Урядовий портал.

«Дошкільна освіта, її доступність та якість, проектує подальший розвиток особистості дитини. Нещодавно Верховна Рада нарешті ухвалила новий Закон «Про освіту». Поміж іншого в ньому прописано обов’язковість отримання дошкільного компоненту освіти. Його можна отримати по-різному, однак, звичайно, отримання повноцінної дошкільної освіти у садку дає дитині набагато більше переваг», – розповіла Лілія Гриневич.

Вона відзначила, що станом на 1 вересня 2017 року черга у дитсадки складала більш ніж 52 тис. місць, при цьому в середньому по країні на 100 місць у дитсадках навчається 113 дітей – тобто заклади перевантажені, що також негативно впливає на якість освіти у них.

«Тобто ми при формуванні цього плану враховували цілий спектр чинників, які свідчать про потребу створення нових місць. Показовим може бути також розподіл створення місць по областях. Як ми знаємо, на початок навчального року в Одеській області перебувало більш як 9 тис. дітей. При цьому, як ми бачимо, в Одеській області до 2020 року планується створити додаткових лише 6 тис. 219місць. Це викликано тим, що при підготовці плану бралися до уваги демографічні та інші коригуючі показники по області», – пояснила Лілія Гриневич.

Збільшення кількості місць відбуватиметься завдяки 8 різним підходам до вирішення проблеми:

відкриття нових комунальних закладів дошкільної освіти (або інших закладів з дошкільними відділеннями). Усього планується створити 228 закладів, у них 23 тис. 202 місця;

реорганізація закладів освіти із створенням дошкільних відділень. Усього планується реорганізувати 332 заклади, у них 9 тис. 651 місце;

відкриття нових приватних закладів дошкільної освіти. Усього планується створити 47 закладів, у них 3 тис. 032 місця;

реконструкція закладів дошкільної освіти. Усього планується реконструювати 246 закладів, у них 14 тис. 274 місця;

відновлення діяльності закладів дошкільної освіти, що тривалий час використовувались не за призначенням. Усього планується відновити 134 заклади, у них 12 тис. 781 місць;

відкриття закладів дошкільної освіти у пристосованих приміщеннях. Усього планується відкрити 180 закладів, у них 6 тис. 299 місць. Тобто йдеться про відкриття ДНЗ у приміщеннях, де також знаходяться інші установи;

інші шляхи створення закладів дошкільної освіти (груп). Усього планується створити 85 закладів, у них 3тис. 452 місця;

відкриття додаткових груп у функціонуючих закладах дошкільної освіти. Усього планується відкрити 1тис. 176 груп на 23 тис. 456 місць.

Нагадуємо, що в межах селекторної наради щодо підготовки до нового навчального року, яка відбулася в серпні, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив місцевим органам самоврядування спільно з МОН розробити план подолання черги у дитсадки до 2020 року.