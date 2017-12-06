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У Рясному автівка насмерть збила чоловіка

Юлія Шпак

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У Рясному автомобіль насмерть збив чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«За інформацією швидкої медичної допомоги, о 17.06 год. до станції швидкої медичної допомоги надійшов виклик про ДТП у Рясному поблизу супермаркету «Сільпо». Медики констатували смерть людини до приїзду», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, загинув невідомий мужчина, віком близько 30 років.

За інформацією активістів спільноти Варта-1, тіло людини протягнуло близько 20 метрів. Водій з місця пригоди втік.

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