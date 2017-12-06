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У Львові внесли зміни до міського бюджету

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Сьогодні, 6 грудня, на засіданні виконавчого комітету затвердили зміни до міського бюджету на 2017 рік. За словами Ліни Миколаїів, в.о. директора департаменту фінансової політики ЛМР, крім змін, що увійшли до проекту рішення, з міського бюджету Львова запропоновано виділити 374,4 тис. грн. Франківській районні адміністрації для забезпечення надання послуг з постачання електроенергії мешканцям гуртожитків ТзОВ «Львівавтокомплектація», що на вул. Кульпарківська, 139, Наукова, 16, Володимира Великого, 16.

 

«До запропонованого рішення також необхідно включити додаткові пункти. Зокрема: збільшення обсягу державної субвенції для надання пільг і субсидій населенню у сумі 43, 973 тис. грн.; на виплату допомоги малозабезпеченим сім’ям зменшити субвенцію з державного бюджету на 37 млн. 501 тис. грн.

За пропозиціями головних розпорядників коштів пропонується провести перерозподіл субвенцій для надання державної підтримки особам з особливими освітянськими потребами, зокрема, у зв’язку із економією, яка склалася по заробітній платі, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів, пропонується перерозподілити ці кошти на придбання засобів корекції психо-фізичного розвитку.

Крім того, пропонується зробити перерозподіл коштів згідно Програми «Успішний вчитель»: у зв’язку із визначенням переможців, конкурсу 118 тис. грн спрямувати на дошкільну освіту і позашкільну освіту.

Згідно Програми військо-патріотичного виховання пропонується 199,8 тис. грн спрямувати у бюджет розвитку на придбання обладнання та предметів довгострокового користування для кабінетів військової підготовки.

На забезпечення виплати заробітної плати в поточному році працівникам ПТУ пропонується збільшити видатки на 6 млн. 100 тис. грн., за рахунок економії, яка склалася.

Також на виконання програми забезпечення надання послуг з постачання електроенергії мешканцям гуртожитків Кульпарківська,139 Наукова,16 Володимира Великого,16 пропонується збільшити видатки Франківській РА у сумі 374,4 тис. грн.

Та спрямувати 233,7 тис. грн. управлінню капітального будівництва для виконання рішень судів», – доповіла Ліна Миколаїв, в.о. директора департаменту фінансової політики ЛМР.

Відтак членами виконавчого комітету було підтримано це рішення.

 

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