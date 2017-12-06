У Львові створять робочу групу для зведення Меморіалу Небесної Сотні

Львівська міська рада працює над реалізацію проекту по облаштуванню Меморіалу Небесної Сотні. Станом на сьогодні на завершальній стадії є детальний план території парку «Високий Замок», так як Меморіал буде розташований на його території. Опісля погодження і затвердження детального плану буде створено робочу групу, яка розпочне працювати над проектом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Я категорично не погоджуюся з тим, що жодних концептуальних кроків від Львівської міської ради щодо спорудження пам’ятника народним героям немає. Було проведено три конкурси: перший – на ідею пам’ятника; другий конкурс був провалений, оскільки були недостойні роботи (журі одноголосно прийняло рішення скасувати цей конкурс, у тому числі в журі був представник родини Небесної Сотні); третій конкурс був проведений і схвалений. Вже було проведено урочисте нагородження призерів.

Місце Меморіалу Небесної Сотні було вибрано і узгоджено на зустрічі з родинами Небесної Сотні в голови ЛОДА Олега Синютки. На сьогоднішній день на завершальній стадії є й очікує громадських слухань детальний план території Високого Замку, на межі якого попадає розташування Меморіалу. Відповідно, після затвердження плану на сесії міської ради, ми зможемо відвести землі під цей Меморіал для ЛКП «Зелений Львів».

Меморіал є великий і складний, він потребує якості, а не швидкості. Вже є розроблений проект робочий від переможців конкурсу. На наступний рік, згідно з Меморандумом між ЛМР та ЛОДА, який підписали Андрій Садовий та Олег Синютка, буде створено робочу групу по реалізації цього Меморіалу», – зазначив начальник управління архітектури й урбаністики Юліан Чаплінський.

Нагадаємо, йдеться про створення громадського простору з меморіалізацією подій Революції Гідності на території вул. Кривоноса («Губернаторські вали») у Львові.

Нагадаємо, депутати Львівської обласної ради під час сесійного засідання дорікнули міській владі Львова через те, що у місті досі нема пам’ятника Героям Небесної Сотні.