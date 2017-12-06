У Львові патрульні втретє за рік впіймали п’яним за кермом колишнього працівника прокуратури

У Львові патрульні впіймали п’яного за кермом колишнього працівника прокуратури. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

«Близько 5 години ранку мешканець будинку на вулиці Джона Леннона почув, як в його автомобілі спрацювала сигналізація. Виглянувши у вікно, він побачив, що автомобіль марки Mercedes-Benz намагаючись запаркуватися в подвір‘ї здаючи назад, пошкодив дзеркало та дверцята на його автомобілі марки Mitsubishi. Чоловік вибіг на вулицю аби спинити водія. Після чого викликав патрульних», – розповіли у патрульній поліції.

Також там зазначають, коли інспектори приїхали на місце дорожно-транспортної пригоди, то побачили, що за кермом автомобіля Mercedes-Benz водій перебував з ознаками сильного алкогольного сп‘яніння. Чоловік, то заперечував, що керував цим транспортним засобом, запевняв, що він просто сидів в автомобілі, то зізнався, однак був певен, що це не можливо буде довести у суді і він все оскаржить. Патрульним чоловік сказав, що раніше працював в прокуратурі, а тепер він адвокат.

«Я їхав синій, його заціпив, він мене помітив – ні дай пару гривень, я ще й погодився аби він викликав поліцію. Дай (звернення до поліцейського) мені копію протоколів тих, я завтра піду все скасую в суді. Зроблю собі експертизу», – розповідав нетверезий водій патрульним поліцейським.

Перевірка на пристрої драгер показала результат 2,86 проміле. На нього склали протоколи за скоєну ДТП та керування у нетверезому стані, а також винесли постанову за відсутність необхідних документів для керування транспортним засобом.

Окрім цього у патрульній поліції додають, що даний водій не вперше попадається нетверезим за кермом. Вперше його зупинили нетверезим 26 лютого 2017 року – його матеріали суддя передав на розгляд трудового колективу для застосування заходів громадського впливу. Вдруге, його зупинили 23 квітня 2017 року,суддя визнав його винним, але звільнив від відповідальності, оскільки минув 3-місячний термін розгляду справи про адміністративне правопорушення.