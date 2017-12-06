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У Львові нагородять лауреатів літературного конкурсу «Крилатий лев»

Вероніка Рой

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У приміщенні Палацу мистецтв 15 грудня відбудеться нагородження лауреатів Всеукраїнського літературного конкурсу рукописів прози на кращу книгу року «Крилатий лев». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

За словами керівника та засновника проекту Олеся Дяка, літературний конкурс покликаний визначити кращі  рукописи року та популяризувати українську літературу.

Участь у заході візьмуть відомі українські письменники, серед яких і члени журі конкурсу та молоді таланти зі всієї України.

Офіційним гостем є Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова».

Початок заходу о 16:00 год. Вхід безкоштовний.

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