ОСТАННІ НОВИНИ

Садовий покатав Порошенка на електробусі

Єва Корнійчук

|

Після зустрічі з громадою та журналістами в Медичному університеті Президент Петро Порошенко, голова ЛОДА Олег Синютка, голова ЛОР Олександр Ганущин, міський голова Львова Андрій Садовий та інші члени делегації проїхались в електробусі у напрямку центру міста. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

 

Присутній був також голова Правління ПАТ «Концерн-Електрон» Юрій Бубес. Він розповів про усі переваги електробуса перед іншими видами громадського транспорту.

Нагадаємо, електробус знаходиться на балансі ЛКП «Львівелектротранс». Електробус моделі Е191 прийнято в експлуатацію 23.08.2016 року. Вартість – 8 997 000 грн.

Зазвичай курсує на тролейбусному маршруті №9: Університет – Аеропорт. Щодня працює з 06.10 год до 20.00 год. на одному заряді.

Як повідомили в ЛКП «Львівелектротранс», на одному заряді електробус по місту може проїхати 160 км. Заряджається до повної батареї 8 годин.

Виробник – Львівський завод «Електрон».

«Це єдиний електробус, який їздить в Україні. Їздить у пробному режимі», – повідомили в ЛКП «Львівелектротранс».

Електробус споживає при зарядці – 32 кВАТ/год, відтак, 1 км коштує 4,25 грн.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Вверх і вгору: чи потрібні Львову хмарочоси?
Катерина РОДАК
Вверх і вгору: чи потрібні Львову хмарочоси?

Найвищий будинок в Україні розташований у Києві – його висота сягає 168 метрів – це 47-поверхівка ЖК «На Кловському узво...

Львівські шахтарі відправлятимуть вугілля за 1000 км на Трипільську ТЕС
Олесь ТЯГАЙ
Львівські шахтарі відправлятимуть вугілля за 1000 км на Трипільську ТЕС

У найближчі дні ДП «Львіввугілля» розпочне поставку видобутого вугілля на Трипільську ТЕС, що входить до складу державно...

Коли здійснюється мрія про кар’єру
Марина ТЕРНЯК
Коли здійснюється мрія про кар’єру

Компанія «АТБ» створила унікальну систему, що дозволяє будь-якій людині навіть з першого робочого місця дорости до солід...

Захисник на фронті & агресор в сім’ї
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Захисник на фронті & агресор в сім’ї

Явище домашнього насильства є досить поширеним в Україні. Тисячі осіб потерпають від образ, погроз, побоїв, психологічно...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...