Садовий покатав Порошенка на електробусі

Після зустрічі з громадою та журналістами в Медичному університеті Президент Петро Порошенко, голова ЛОДА Олег Синютка, голова ЛОР Олександр Ганущин, міський голова Львова Андрій Садовий та інші члени делегації проїхались в електробусі у напрямку центру міста. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

Присутній був також голова Правління ПАТ «Концерн-Електрон» Юрій Бубес. Він розповів про усі переваги електробуса перед іншими видами громадського транспорту.

Нагадаємо, електробус знаходиться на балансі ЛКП «Львівелектротранс». Електробус моделі Е191 прийнято в експлуатацію 23.08.2016 року. Вартість – 8 997 000 грн.

Зазвичай курсує на тролейбусному маршруті №9: Університет – Аеропорт. Щодня працює з 06.10 год до 20.00 год. на одному заряді.

Як повідомили в ЛКП «Львівелектротранс», на одному заряді електробус по місту може проїхати 160 км. Заряджається до повної батареї 8 годин.

Виробник – Львівський завод «Електрон».

«Це єдиний електробус, який їздить в Україні. Їздить у пробному режимі», – повідомили в ЛКП «Львівелектротранс».

Електробус споживає при зарядці – 32 кВАТ/год, відтак, 1 км коштує 4,25 грн.