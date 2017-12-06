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П’ята частина бюджету України 2018 року піде на озброєння, – Порошенко

Андрій Котенський

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П’яту частину бюджету України 2018 року буде використано на озброєння і військову техніку, і це на 34% більше, аніж цьогоріч. Про це під час візиту у Міжнародний центр миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного повідомив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент Львівського порталу.

 

За його словами, новий бюджет України може бути проголосований вже на завтрашньому засіданні Верховної Ради України.

«Сподіваюся, що завтра ВРУ буде голосувати за бюджет 2018 року. На армію у цьому бюджеті передбачено 86 мільярдів гривень. Чи могли би коли-небудь про таке мріяти українські воїни? Це на 25% більше за виділені кошти на армію у 2017 році. П’яту частину бюджету буде використано на озброєння і військову техніку, і це на 34% більше, аніж цьогоріч», – повідомив П. Порошенко.

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