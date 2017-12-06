Неподалік львівського аеропорту збудують конгрес-центр-трансформер та житлові будинки

У Львові проектують будівництво багатофункціонального комплексу біля аеропорту «Львів». 20 грудня відбудеться зустріч з головним архітектором проекту Детального плану території, де планується будівництво.

Як йдеться у пояснювальній записці до проекту, детального плану, мова йде про ділянку площею 13 га у Залізничному районі Львова.

Ескіз забудови з планом червоних ліній

Територія детального плану обмежена:

На вул.8-й Скнилівський провулок розташована ділянка для обслуговування існуючого садибного будинку, будівля залу ціарства «Свідків Єгови», відведена земельна ділянка 0,1 га для розміщення готелю.

Частина території вздовж вул..Щирецької використовується згідно затвердженої містобудівної документації та цільового використання земель, на якій розташовані об’єкти ринку «Південний».

Вздовж вул.Ряшівська-проектована затвердженою містобудівною документацією передбачено розміщення об’єктів громадського призначення.

Згідно зонінгу Залізничного району ділянка віднесена до зони Г-2 (торгово-ділові зони місцевого значення).

Схема розташування преоктованого комплексу

На вільній від забудови ділянці передбачається розміщення багатофункціонального комплексу, де передбачено:

Конгрес-центру з універсальним залом на 2 тис. посадочних місць;

адміністративно-офісних приміщень;

житлового 6-9-поверхового комплексу.

Центром композиції, за задумом авторів проекту, буде буде споруда 3-поверхового конгрес-центру з універсальним залом, який може трансформуватись для проведення концертів, виставок, тощо. Головний вхід пропонується орієнтувати на захід з виходом на пішохідну площу, куди орієнтовані також основні входи в адміністративно-офісний блок.

Схема функціонального зонування території

Вул.Ряшівська, згідно детального плану, формується 5-7-поверховими адміністративно-офісними спорудами.

У складі комплексу передбачається розміщення житлового 4-секційного 6-9-поверхового будинку на 124 квартири. З них 2 секції на землях міста і 2 секції на приватній земельній ділянці.

У складі комплексу має бути розташований дитячий садок для обслуговування мешканців житлового будинку та прилеглих кварталів забудови на вул.Щирецькій.

Для забезпечення проектованих об’єктів власними паркувальними місцями передбачається система підземних парковок, загальною вмістимістю – 329 автомобілів, у тому числі для конгрес центру – на 200 автомобілів, для житлової забудови – 69, для адміністративної споруди – 60.