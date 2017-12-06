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На Львівщині можна зустріти тарантула південноруського

Омелян Шевчук

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Найбільший з павуків України – тарантул південноруським може зустрітися й на Львівщині. Розмір комахоїда із лапками може досягати 7 см. Про це повідомляє Всесвітній фонд природи (WWF в Україні).

 

За даними зоологів, раніше тарантул був типовим мешканцем південних регіонів України, однак з середини минулого десятиліття він зустрічається майже на всій території країни.

Багато хто вважає, що укус тарантула смертельно небезпечний для людини, однак це не відповідає дійсності. Наслідки укусу можна порівняти з жаленням шершня – дуже неприємно, але несмертельно.

Шанс побачити тарантула в дикій природі невеликий – павук мешкає в норах і полює на здобич, що пробігає повз, лише вночі виходячи на невеликі відстані від нори.

Цікаво, що при полювання павук може орієнтуватися на тінь від комах, що пробігають повз вхід до нори. Він також здатний стрибати в довжину до 20 см.

Самиця навесні відкладає до декілька сотень яєць у кокон, який зігріває на сонці. Після вилуплення павученят вона збирає їх собі на спинну та подорожує, час від часу скидаючи частину малюків, таким чином розповсюджуючи їх. При цьому самиця може навіть перепливати невеликі водні перепони.

Варто також наголосити, що тарантул південоруський входить до переліку тварин, що підлягають особливій охороні в Україні, зокрема на Київщині.

На зиму тарантули заривається у нори, де й зимують.

Фото: WWF в Україні

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