Міністр Насалик винен Димінському 1,2 млн доларів?

Апеляційний суд Києва заарештував дві земельних ділянки й автомобіль міністра енергетики й вугільної промисловості Ігоря Насалика за клопотанням бізнесмена, почесного президента футбольного клубу «Карпати» (Львів) Петра Димінського. Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

За даними видання, раніше Димінський звернувся в суд з позовом про стягнення заборгованості за договором позики від 10 липня в розмірі 1,2 млн доларів і 3% річних у розмірі 2,7 млн гривень.

2 жовтня представник Димінського подав чергову заяву про забезпечення позову, у якому просив накласти арешт на земділянки площею 0,12 і 0,037 га в Київській області й автомобіль Mercedes-Benz S500L 4MATIC 2015 року випуску.

3 листопада Печерський районний суд відмовив у задоволенні заяви.

У зв’язку із цим Димінський подав апеляцію на це рішення.

Апеляційний суд визнав обґрунтованим допущення представника бізнесмена, що Насалик може продати земділянки й автомобіль, що може ускладнити виплату позики у разі прийняття позитивного для Димінського рішення.

Суд задовольнив скаргу Димінського й заарештував 2 земділянки й автомобіль Насалика.

Рішення оскарженню не підлягає, наголошує видання.

Як відомо, автомобіль Димінського потрапив у смертельну ДТП біля Львова. Згодом з’явилися деталі аварії. Також у Львові проходили обшуки у місцях, що пов’язані із Димінським. Сам бізнесмен продовжує переховуватися за кордоном.