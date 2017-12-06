ОСТАННІ НОВИНИ

Міністр Насалик винен Димінському 1,2 млн доларів?

Омелян Шевчук

|

Апеляційний суд Києва заарештував дві земельних ділянки й автомобіль міністра енергетики й вугільної промисловості Ігоря Насалика за клопотанням бізнесмена, почесного президента футбольного клубу «Карпати» (Львів) Петра Димінського. Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

 

За даними видання, раніше Димінський звернувся в суд з позовом про стягнення заборгованості за договором позики від 10 липня в розмірі 1,2 млн доларів і 3% річних у розмірі 2,7 млн гривень.

2 жовтня представник Димінського подав чергову заяву про забезпечення позову, у якому просив накласти арешт на земділянки площею 0,12 і 0,037 га в Київській області й автомобіль Mercedes-Benz S500L 4MATIC 2015 року випуску.

3 листопада Печерський районний суд відмовив у задоволенні заяви.

У зв’язку із цим Димінський подав апеляцію на це рішення.

Апеляційний суд визнав обґрунтованим допущення представника бізнесмена, що Насалик може продати земділянки й автомобіль, що може ускладнити виплату позики у разі прийняття позитивного для Димінського рішення.

Суд задовольнив скаргу Димінського й заарештував 2 земділянки й автомобіль Насалика.

Рішення оскарженню не підлягає, наголошує видання.

Як відомо, автомобіль Димінського потрапив у смертельну ДТП біля Львова. Згодом з’явилися деталі аварії. Також у Львові проходили обшуки у місцях, що пов’язані із Димінським. Сам бізнесмен продовжує переховуватися за кордоном.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Вверх і вгору: чи потрібні Львову хмарочоси?
Катерина РОДАК
Вверх і вгору: чи потрібні Львову хмарочоси?

Найвищий будинок в Україні розташований у Києві – його висота сягає 168 метрів – це 47-поверхівка ЖК «На Кловському узво...

Львівські шахтарі відправлятимуть вугілля за 1000 км на Трипільську ТЕС
Олесь ТЯГАЙ
Львівські шахтарі відправлятимуть вугілля за 1000 км на Трипільську ТЕС

У найближчі дні ДП «Львіввугілля» розпочне поставку видобутого вугілля на Трипільську ТЕС, що входить до складу державно...

Коли здійснюється мрія про кар’єру
Марина ТЕРНЯК
Коли здійснюється мрія про кар’єру

Компанія «АТБ» створила унікальну систему, що дозволяє будь-якій людині навіть з першого робочого місця дорости до солід...

Захисник на фронті & агресор в сім’ї
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Захисник на фронті & агресор в сім’ї

Явище домашнього насильства є досить поширеним в Україні. Тисячі осіб потерпають від образ, погроз, побоїв, психологічно...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...