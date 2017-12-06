ОСТАННІ НОВИНИ

Львівський митник, якого взяли під варту через хабар, сплатив заставу

Юлія Шпак

|

Інспектора митного поста «Смільниця», якого взяли під варту через хабар, вийшов під заставу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

Так, 25 листопада  ухвалою Галицького районного суду м. Львова слідчому прокуратури області відмовлено у задоволенні клопотання про обрання затриманому інспектору митного поста «Смільниця» Львівської митниці ДФС, запобіжного заходу.

Проте, завдяки принциповості прокурорів, 05.12.2017, судом апеляційної інстанції обрано порушникові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Одночасно судом визначено можливість внесення 64 тис грн застави, яку останній сплатив.

Нагадаємо, що чоловік підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

За 8 тис грн неправомірної вигоди посадовець обіцяв не створювати перешкод під час перетину державного кордону громадянину України.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Вверх і вгору: чи потрібні Львову хмарочоси?
Катерина РОДАК
Вверх і вгору: чи потрібні Львову хмарочоси?

Найвищий будинок в Україні розташований у Києві – його висота сягає 168 метрів – це 47-поверхівка ЖК «На Кловському узво...

Львівські шахтарі відправлятимуть вугілля за 1000 км на Трипільську ТЕС
Олесь ТЯГАЙ
Львівські шахтарі відправлятимуть вугілля за 1000 км на Трипільську ТЕС

У найближчі дні ДП «Львіввугілля» розпочне поставку видобутого вугілля на Трипільську ТЕС, що входить до складу державно...

Коли здійснюється мрія про кар’єру
Марина ТЕРНЯК
Коли здійснюється мрія про кар’єру

Компанія «АТБ» створила унікальну систему, що дозволяє будь-якій людині навіть з першого робочого місця дорости до солід...

Захисник на фронті & агресор в сім’ї
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Захисник на фронті & агресор в сім’ї

Явище домашнього насильства є досить поширеним в Україні. Тисячі осіб потерпають від образ, погроз, побоїв, психологічно...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...