Львівський митник, якого взяли під варту через хабар, сплатив заставу

Інспектора митного поста «Смільниця», якого взяли під варту через хабар, вийшов під заставу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Так, 25 листопада ухвалою Галицького районного суду м. Львова слідчому прокуратури області відмовлено у задоволенні клопотання про обрання затриманому інспектору митного поста «Смільниця» Львівської митниці ДФС, запобіжного заходу.

Проте, завдяки принциповості прокурорів, 05.12.2017, судом апеляційної інстанції обрано порушникові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Одночасно судом визначено можливість внесення 64 тис грн застави, яку останній сплатив.

Нагадаємо, що чоловік підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

За 8 тис грн неправомірної вигоди посадовець обіцяв не створювати перешкод під час перетину державного кордону громадянину України.