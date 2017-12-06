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Через брак фінансування ООН призупиняє продовольчу допомогу мешканцям Донбасу

Дарина Смеречанська

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Через брак фінансування Всесвітня продовольча програма, яка є підрозділом ООН, призупинить надання допомоги жителям Сходу України. Про це повідомляє DW.

 

Всесвітня продовольча програма (ВПП) заявила про рішення припинити надання продовольства та іншої гуманітарної допомоги жителям України, яких зачепив конфлікт на Донбасі.

Речник гуманітарної організації у вівторок, 5 грудня, повідомив, що припинення постачання допомоги на Схід України у наступні два місяці відбудеться у зв’язку з браком фінансування ВПП. За словами речника, через проблеми з коштами для організації ставало дедалі складніше продовжувати реалізовувати свої програми в Україні, інформує Reuters.

ВПП продовжуватиме свою діяльність в обмеженому режимі на Сході України щонайменше до середини 2018-го року та буде й надалі стежити за ситуацією в країні, наголосив речник ВПП.

Всесвітня продовольча програма є структурним підрозділом Організації Об’єднаних Націй та найбільшою в світі гуманітарною організацією.

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