Жителів Львівщини закликають не зрубувати хвойні на Новий рік

Департамент екології та природних ресурсів звертається до мешканців Львівщини з проханням не вирубувати зелених красунь, а знаходити альтернативні рішення під час святкування зимових свят, що дозволять зменшити випадки несанкціонованої вирубки ялинок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У торгових центрах, супермаркетах та на ринках уже можна придбати штучні ялинки, які не поступаються красою і пишністю справжнім і до того ж їх можна встановлювати впродовж багатьох років. Що ж стосується запаху хвої, то можна використовувати для ароматизації приміщень натуральні ефірні олії хвойних рослин, які, окрім гарного запаху у домівці, позитивно впливають на здоров’я людей.

Нагадаємо, щороку у грудні, напередодні Нового року та Різдва, з метою попередження незаконної рубки хвойних насаджень, безконтрольного перевезення та реалізації новорічних ялинок, а також притягнення до відповідальності за самовільну заготівлю і реалізацію незаконно зрубаних дерев проводиться екологічна акція «Новорічна ялинка».

Щоб вберегти насадження від самовільних рубок, проводитимуться спеціальні рейди-перевірки в лісах, особливо на територіях природно-заповідного фонду, на автодорогах, залізничних вокзалах і ринках області. Рейдові групи перевірятимуть законність заготівлі, перевезення та реалізацію ялинок.

Департамент екології та природних ресурсів наголошує, що громадяни, які незаконно торгуватимуть ялинками, притягуватимуться до адміністративної чи кримінальної відповідальності у встановленому законом порядку.