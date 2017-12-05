Як допомогти Святому Миколаю у Львові: дайджест благодійних акцій

Зима поволі входить у свої права. Сніжинки витанцьовують за вікном вишуканий танець, і у повітрі відчувається морозяний шелест останніх у році днів. Хоч 2017-тий вже завершується, у грудні на кожного ще чекають незабутні миті. Наприклад, день Миколая, присвячений одному із найбільш улюблених в Україні святих. Традиційно цю дату особливо чекають діти. Однак і дорослі мають унікальну нагоду відчути дух цього свята. Рецепт дуже простий – наслідувати святого Миколая і активно долучитися до справ милосердя.

Ми створили дайджест благодійних акцій, завдяки яким можна стати справжнім помічником святого Миколая.

«Миколай про тебе не забуде»

Ця всеукраїнська благочинна акція відбудеться вже сімнадцятий рік поспіль. Головна мета – зібрати та роздати подарунки для дітей із малозабезпечених і багатодітних родин, а також сімей переселенців та учасників АТО. Інформацію про потребуючих організація «Академія української молоді» отримує через школи.

Подарунки збирають на «Фабриці Святого Миколая», яка діятиме на вулиці Коперника 17 *(з 11 до 17 грудня). На день Миколая волонтери (це переважно студенти, школярі і всі небайдужі) особисто принесуть атмосферу свята у кожну родину. На жаль, реєстрація учасників акції вже завершена. Але всі охочі можуть принести солодощі, канцтовари, іграшки на Коперника 17. Також потребують допомоги водіїв, які підвезуть волонтерів 18 грудня у віддалені райони Львова. Якщо маєте час, то завжди можете прийти на «Фабрику», там постійно потрібна допомога.

«Миколай-онкохворим дітям»

Проект покликаний підтримати дітлахів, які змушені місяцями жити у стінах лікарні на Дністерській. Через важку хворобу малюки часто позбавлені звичного дитинства – із рухливими іграми, жартами і танцями. Тому волонтери Академічного душпастирства Патріаршої комісії у справах молоді УГКЦ вирішили принести затишок і душевне тепло зимового свята саме до цих дітей. На день Миколая разом із маленькими пацієнтами лікарні будуть життєрадісні аніматори проекту «Думай! Дій! Твори!», вони готують цілий вихор цікавих ігор.

Окрім того, діти отримають очікувані подарунки і книги, яких вони особливо спраглі. Цей проект планують розвивати і надалі. Волонтери відвідуватимуть онкохворих дітей щомісяця. Щоб долучитися, телефонуйте координатору Оксані Цюпці – 380987872911.

«Старість на радість»

Зимової казки прагнуть не лише діти, але й люди літнього віку. Особливо ті, що мешкають у Львівському геріатричному пансіонаті. Подарувати шматочок щастя самотнім дідусям і бабусям вирішили благодійники проекту «Старість на радість», які вже кілька місяців регулярно урізноманітнюють дозвілля у закладі (проводять кінопокази, навчають комп’ютерної грамотності, співають народних українських пісень і просто спілкуються із літніми людьми). Саме волонтери і надихнули стареньких написати «Листи до святого Миколая». Координатор проекту Оксана Бриндзак розповіла:

«Старенькі часто просять взуття, іноді обігрівачі (але зараз це не дозволено у пансіонаті). Також у святого Миколая просять миру в Україні. А був лист із мрією отримати квартиру у Данії»

Всі листи до святого Миколая можна прочитати на сторінці проекту «Старість на радість» у Facebook. Окрім того, кожен може стати волонтером і відвідувати стареньких у пансіонаті щотижня. Літнім людям дуже потрібне тепло дружби і ентузіазму.

«Миколай дітям у лікарнях»

Волонтери цієї акції взялися за дуже складну місію – вони прагнуть здійснити мрії недужих, а також тяжко хворих дітей, які проведуть свої свята на лікарняному ліжку.

Втім подарунки на день Миколая будуть для цих малюків не стандартними і одноманітними, а саме такими, як попросили у Чудотворця діти. Їхні побажання записані у електронній таблиці і кожен може долучитися і на один день стати чарівником.

Святий Миколай для військових

До 19 грудня у рамках акції при храмах Львова (Гарнізонний храм, студентські храми Олексія Зарицького і Володимира Великого, Афганський храм Стрітення) збирають пожертви у скриньки Фундації святого Миколая. Кошти підуть на закупівлю солодощів, цитрусових, а також виготовлення невеличких іконок із зображенням святителя Миколая.

До 19 грудня у рамках акції при храмах Львова (Гарнізонний храм, студентські храми Олексія Зарицького і Володимира Великого, Афганський храм Стрітення) збирають пожертви у скриньки Фундації святого Миколая. Кошти підуть на закупівлю солодощів, цитрусових, а також виготовлення невеличких іконок із зображенням святителя Миколая.

Різдвяні програми з «Турботою в дії»

Волонтери «Турботи в дії» вже багато років активно працюють на Львівщині. Благодійники опікуються не лише інтернатами у Львові, але й в області. Небайдужі завдяки організації спілкуються із дітьми, грають у розвивальні ігри, а також допомагають з навчанням. Левова частка волонтерів є «наставниками» – тобто приділяють час конкретній дитині регулярно.

«Різдвяні програми» передбачають сценку, проведення різноманітних конкурсів, а головне – якісне спілкування з дітьми. Ці акції триватимуть з 10 до 23 грудня. Волонтери охоплять дітей у інтернатах та будинках сімейного типу. Учасники зазначають, що «Різвдяні програми» – це лише приємне доповнення до постійної праці з потребуючими дітлахами.

Щоб долучитися до «Різдвяних програм» пишіть на адресу kristinka506@gmail.com

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