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У центрі Києва сутички через Саакашвілі. Є постраждалі

Омелян Шевчук

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У сутичках між правоохоронцями і прихильниками екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі у центрі Києва постраждали декілька людей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Міністерство внутрішніх справ України.

 

За словами директора Департаменту комунікації Артема Шевченка, деякі громадяни перешкоджають діяльності ГПУ, які проводять слідчі дійї. Але в центрі міста достатньо поліцейських і нацгвардійців, аби забезпечити публічний порядок та безпеку.

REUTERS/Valentyn Ogirenko

«Декілька осіб, в тому числі правоохоронці, постраждало під час зіткнень. Щойно при нас одна жінка розбила скло поліцейської машини і вона буде затримана за такі дії», – сказав Артем Шевченко.

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Як відомо, сьогодні, 5 грудня, правоохоронці прийшли з обшуком до квартири Михайла Саакашвілі. Лідера «Руху нових сил» підозрюють у сприянні учасникам злочинної організації та сприяння злочинній діяльності.

Як передає кореспондент Радіо Свобода із місця подій, автомобіль правоохоронців із Саакашвілі всередині заблокували прихильники політика, вони почали споруджувати поруч барикади. Поліція застосовувала сльозогінний газ.

Рух вулицею Грушевського, Європейською площею й Хрещатиком частково перекритий поліцією.

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