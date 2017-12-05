У День Святого Миколая у Львові пройде благодійний концерт для особливих дітей

На День святого Миколая, 19 грудня 2017, о 16.00 год. у Львівській копальні кави, що розташована на площі Ринок, 10, відбудеться благодійний концерт для дітей з особливими потребами «МУЗИКА ДОСТУПНА КОЖНОМУ». Про це інформує прес-служба Львівської міськради.

16-річний скрипаль-віртуоз Ілля Бондаренко, який підкорив своєю музикою кращі сцени світу, дарує дітям Львова особливе свято – Свято музики, доступної кожному.

У День покровителя дітей – Святого Миколая, в гостинній Львівській копальні кави, у складі унікального українсько-аргентинського гурту Ілля гратиме для однолітків і юних друзів, яким рідко випадає нагода відвідати справжній концерт.

«Музика – універсальна мова і, без сумніву, велике диво світу! Одна з таємниць музики – це одночасно її винятковість і доступність. Вона згладжує всі протилежності, відмінності, відтінки. Вона – дар. Але є соціальна складова: далеко не кожен має можливість відвідати живий концерт – справжній, глибокий, майстерний, де віртуози творять таїнство музики на твоїх очах. Нам дуже хочеться виправити цю похибку у розвитку людства. Нам дуже хочеться, щоб кожен мав рівний доступ до справжньої музики. Тому ми граємо концерт «Музика Доступна Кожному»! Музика робить наші серця людянішими, думки яснішими, а світ кращим.

Разом із Іллею виступатимуть кращі музиканти Аргентини й України. А гостинна Львівська копальня кави приготує для кожного смачний дарунок.

Учасники: Ілля Бондаренко – скрипка (Україна), Наталя Лебедєва – рояль, аранжування (Україна), Флавіо Ромеро – контрабас (Аргентина), Оскар Жюнта – барабани (Аргентина), Спеціальний гість – Олена Жукова, рояль (Україна).