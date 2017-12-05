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У Червонограді автомобіль смертельно травмував молоду жінку

Олександр Косик

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В Червонограді внаслідок отриманих травм в ДТП жінка померла у лікарні. Поліцейські встановлюють обставини автопригоди, за фактом відкрито кримінальне провадження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 4 грудня, о 14.05 на вулиці Бічній Львівській у місті Червоноград. Як встановили поліцейські, водій автомобіля «Мерседес Віто», 34-річний мешканець Червонограда, скоїв наїзд на пішохода, 29-річну жительку Сокальського району. Внаслідок отриманих травм жінка померла у лікарні.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

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