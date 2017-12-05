Студенти «Львівської політехніки» вчитимуться у теплі

Національний університет «Львівська політехніка» отримав 10,5 млн євро на утеплення в рамках співпраці ЄІБ. Про це повідомляє прес-служба вишу.

Президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект «Вища освіта України») між Україною та Європейським інвестиційним банком», схвалений Верховною Радою України 8 листопада цього року. Угода має на меті впродовж 20 років залучити під державні гарантії до 120 млн. євро кредитних коштів цієї авторитетної фінансової установи, які будуть спрямовані, зокрема, на підвищення енергоефективності будівель університетів. Йдеться також про інвестиції, пов’язані з освітнім процесом загалом. До числа семи вітчизняних університетів, охоплених цією програмою, увійшла і Львівська політехніка.

Реалізація цього вкрай потрібного проекту дасть змогу провести масштабну теплову санацію 22 навчальних корпусів і гуртожитків Університету. Йдеться, зокрема, про заміну систем опалення і вентиляції, вікон, утеплення фасадів, горищ та підвалів. Споруди мають стати енергоощадними, тобто до мінімуму скоротити втрати тепла. Загалом Львівська політехніка отримає фінансування за цією програмою на суму 10,5 мільйона євро. Перший транш становитиме 2,5 мільйона євро.

Окрім Львівської політехніки, енергоефективну програму угоди будуть втілювати низка інших університетів України: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Чернігівський національний технологічний університет; Сумський державний університет і Вінницький національний технічний університет.

Кредитний проект «Вища освіта України» впроваджуватиметься на умовах співфінансуваня та із залученням коштів з інших джерел. Так, додатково до виділених банком коштів 10 млн. євро буде надано з фонду Східноєвропейського партнерства у сфері енергоефективності та екології. Також радою директорів Північної екологічної фінансової корпорації (NEFCO) прийнято рішення про виділення позики у розмірі 30 млн. євро, які буде спрямовано на реалізацію згаданого проекту.

Як відомо, Львівська політехніка через нестачу коштів на тепло відправляє своїх студентів на дистанційне навчання.