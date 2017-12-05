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Рятувальники нагадують про небезпеку бурульок

Соломія Григор'єва

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З настанням холодів на дахах будинків утворюються крижані брили та бурульки. Вони можуть скотитися з даху і спричинити до серйозних травмувань людини. Відтак управління ДСНС у Львівській області нагадує основні рекомендації під час відлиги, передає Львівський портал.

 

Відтак:

  • Побачивши бурульки з даху, перейдіть на іншу сторону вулиці, де їх немає.
  • Не стійте під балконом, де висять бурульки.
  • Обходьте стороною місця, огороджені попереджувальної стрічкою.
  • Не ходіть під небезпечними карнизами.
  • Не ходіть по вулиці в навушниках, ви не почуєте шуму падаючого снігу з даху.
  • Не підходьте до будинків із скатними дахами.

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