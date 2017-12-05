Рятувальники нагадують про небезпеку бурульок

З настанням холодів на дахах будинків утворюються крижані брили та бурульки. Вони можуть скотитися з даху і спричинити до серйозних травмувань людини. Відтак управління ДСНС у Львівській області нагадує основні рекомендації під час відлиги, передає Львівський портал.

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