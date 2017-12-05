Рятувальники нагадують про небезпеку бурульок

З настанням холодів на дахах будинків утворюються крижані брили та бурульки. Вони можуть скотитися з даху і спричинити до серйозних травмувань людини. Відтак управління ДСНС у Львівській області нагадує основні рекомендації під час відлиги, передає Львівський портал.
Відтак:
- Побачивши бурульки з даху, перейдіть на іншу сторону вулиці, де їх немає.
- Не стійте під балконом, де висять бурульки.
- Обходьте стороною місця, огороджені попереджувальної стрічкою.
- Не ходіть під небезпечними карнизами.
- Не ходіть по вулиці в навушниках, ви не почуєте шуму падаючого снігу з даху.
- Не підходьте до будинків із скатними дахами.
Соломія Григор'єва