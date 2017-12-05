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Під львівським цирком провели акцію проти використання тварин на арені

Катерина Родак

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Учора, 4 грудня, у під львівським цирком пройшов пікет проти використання у цирку тварин.

 

В організації «екологічна платформа» розповіли, що як перехожі, так і відвідувачі цирку були налаштовані на конструктивну бесіду, задавали багато запитань, багато хто висловлював нам підтримку.

«Цікаво, що більшість наших сьогоднішніх співрозмовників взагалі не розглядають цирк без тварин як щось цікаве, хоча існує безліч таких цирків, які успішно працюють по всьому світу. Це говорить про те, що якість виступів артистів-людей у цирках з тваринами залишають бажати кращого», – зазначили еко-активісти.

«Другий аргумент – “дитина хоче”. Ми радимо зводити дитину в еко-центр або в притулок, де ви зможете всією сім’єю прекрасно провести час.

Головне – не забувати, що жорстоким розвагам є альтернатива, – зазначили організатори акції.

 

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