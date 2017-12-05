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Озера Львова використовують для миття машин та скидання сміття

Катерина Родак

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Результати аналізів, проведених хімічною лабораторією КП «Адміністративно-технічне управління» за листопад показали, що у всіх 10 обстежених  водних об’єктах, які розташовані або ж беруть початок на території міста, виявлені перевищення гранично допустимих концентрацій. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

До прикладу, обстеження ставу на вул. Хортицька, 35 показало перевищення заліза (загального) у 2,5 рази, завислих речовин – у 4,6 рази та БСК5 – в 1,4 рази Також  обстеження ставку у Стрийському парку показало перевищення аміаку (за азотом) в 3,6 рази, завислих речовин – у 3,2 рази, СПАР – в 1,2 рази та БСК5 – в 1,3 рази. Перевищення ГДК лише одного компоненту було  на озері, що на вул. Винниця,4.

«Перевищення гранично допустимих концентрацій зумовлені цвітінням водойм, загниванням рослинності, забруднення твердими побутовими відходами, використанням вод для миття автомобілів тощо», – кажуть в хімічній лабораторії КП «Адміністративно-технічне управління».

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