На Львівщині судитимуть чоловіка, що побив подругу своєї жінки

До 8 років позбавлення волі загрожує мешканцю Пустомит, який 22 вересня заподіяв тяжкі тілесні ушкодження 46-річній жительці Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №3 завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканця міста Пустомити, який цьогоріч 22 вересня заподіяв тяжкі тілесні ушкодження 46-річній жінці.

Нагадаємо, що подія трапилась близько 17.00 год у будинку потерпілої, в смт. Щирець на Львівщині. Підозрюваний, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, розпочав словесний конфлікт із подругою своєї співмешканки, під час якого наніс їй удар кулаком у ділянку правого ока.

Внаслідок цього, жінка втратила зір у пошкодженому оці.

За цим фактом, працівниками поліції внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Крім цього, зловмиснику, судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Довідково: санкція вказаної статті передбачає до 8 років позбавлення волі.