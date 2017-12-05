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Молодь Львова має можливість відчути себе членами НАТО

Єва Корнійчук

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У Львові 8-9 грудня відбудеться симуляційна гра «Модель НАТО 2017». Проект передбачає цікаві лекції від експертів в сфері оборони та безпеки, палкі дискусії учасників та написання фінального документу – як результату всіх обговорень та перепитій під час проекту. Про це повідомляє прес-служба міськради Львова.

 

Гра є авторським напрацюванням колективу організації Інститут Суспільних Ініціатив, і творці сподіваються молодь отримає чудову нагоду якісно підвищити свої компетенції.

Як заявив організатор, представник Інституту Суспільних Ініціатив, Віталій Сергійчук: «У молоді є великий запит на практичні знання та розвиток власних здібностей. На жаль, у багатьох випадках, система освіти пропонує багато теорії, і деколи доволі застарілої, тому молодь не має доступу до реалій та виходить часто на ринок праці непідготовленою. Проект «Модель НАТО 2017» має на меті не лише обговорення євроатлантичних питань, а й підвищення рівня дебатування, впевненості, вміння презентувати себе, тощо. Це корисно для практично всіх професій».

З метою уточнення, партнерства чи майбутньої співпраці звертайтесь за телефоном:

+380679307541 – Віталій

За проектом можна слідкувати на сторінці організації в мережі ФБ: https://www.facebook.com/SIIUkraine/

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