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Львівський театр ляльок робить благодійні покази вистав для допомоги трьохрічній дівчинці

Соломія Григор'єва

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У Львівському академічному обласному театрі ляльок відбуваються благодійні покази вистав для дітей та батьків, щоб спільно допомогти трирічній Катерині побороти недугу очей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Дитячий телевізійний театр «Юрашки» здійснить прем’єрні покази вистав: «Круть і Верть – секретні спецагенти» і «Фарбований Лис».

Під час показів вистав відбудеться благодійний аукціон ікон на склі, які спеціально намалювали діти-актори.

Кошти із реалізації квитків та аукціону будуть передані сім’ї маленької Катрусі. Участь кожного глядача у виставі, – це благородний внесок для здійснення великої мрії маленької дівчинки Катрусі.

Остання вистава відбудеться у приміщенні Львівського театру ляльок (Львів, площа Данила Галицького, 1) 9 грудня (субота) – о 17:00.

Замовлення запрошень: 0969408307. Благодійний внесок – 50 гривень.

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