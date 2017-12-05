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Ера Lanos минула: в Україні більше не вироблятимуть популярну автівку

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Українці більше не зможуть купити новий Lanos. “Запорізький автомобілебудівний завод” офіційно заявив про те, що зупиняє випуск моделі. Про це пише Еспресо.

 

29 листопада 2017 року в ЗАЗ заявили про зупинку виробництва автомобілів моделі Lanos. Причиною призупинення виробництва автомобілів цієї моделі назвали “економічну ситуацію в країні та зниження попиту на машини”.Ще однією причиною стало засилля так званих євроблях. За січень-жовтень 2017 року обсяги митного оформлення старих авто на українських митницях виросли в 6 разів.

У зв’язку із загальним падінням економіки України та скороченням продажів автомобілів ЗАЗ в грудні 2014 року по квітень 2015 року повністю зупиняв виробництво.

Не посприяв налагодженню справ в ЗАЗ й польський конфлікт. Польща подала до суду на ЗАЗ з вимогою виплатити близько $70,5 млн компенсації, повідомляє Польське радіо.  Український виробник в 2005 році придбав акції Фабрики легкових автомобілів (FSO) у Варшаві з наміром виробляти там Chevrolet Aveo. ЗАЗ зобов’язався протягом 5 років розвивати виробництво та підтримувати 2,2 тисячі робочих місць.

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