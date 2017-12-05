Ера Lanos минула: в Україні більше не вироблятимуть популярну автівку

Українці більше не зможуть купити новий Lanos. “Запорізький автомобілебудівний завод” офіційно заявив про те, що зупиняє випуск моделі. Про це пише Еспресо.

29 листопада 2017 року в ЗАЗ заявили про зупинку виробництва автомобілів моделі Lanos. Причиною призупинення виробництва автомобілів цієї моделі назвали “економічну ситуацію в країні та зниження попиту на машини”.Ще однією причиною стало засилля так званих євроблях. За січень-жовтень 2017 року обсяги митного оформлення старих авто на українських митницях виросли в 6 разів.

У зв’язку із загальним падінням економіки України та скороченням продажів автомобілів ЗАЗ в грудні 2014 року по квітень 2015 року повністю зупиняв виробництво.

Не посприяв налагодженню справ в ЗАЗ й польський конфлікт. Польща подала до суду на ЗАЗ з вимогою виплатити близько $70,5 млн компенсації, повідомляє Польське радіо. Український виробник в 2005 році придбав акції Фабрики легкових автомобілів (FSO) у Варшаві з наміром виробляти там Chevrolet Aveo. ЗАЗ зобов’язався протягом 5 років розвивати виробництво та підтримувати 2,2 тисячі робочих місць.