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Для дітей з інвалідністю проведуть майстер-клас з виготовлення новорічної прикраси з дерева

Юлія Шпак

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Для дітей з інвалідністю проведуть майстер-клас з виготовлення новорічної прикраси з дерева власними руками, який відбудеться 6 грудня о 15.00 год. у виробничій майстерні «Сверлик» (вул. Сихівська, 30). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Зі слів організаторів, захід проводять з метою змайструвати ялинкові іграшки та святковий декор, що стануть чудовою окрасою домівки та оригінальним подарунком для близьких.

«А хто знає, що роблять майстри у вільний час? Вони творять чудові вироби, аби принести радість та задоволення нам. Творча майстерня «Сверлик» облаштована  під справжню сучасну майстерню, обладнану мікроінструментами Dremel, витяжкою і персональними засобами захисту. Майстерня розрахована на вісьмох дітей, з якими працюють двоє викладачів», – зазначають організатори.

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