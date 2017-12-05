Більшість українців вважає, що держава має надавати їм безкоштовні послуги

Більшість громадян України (63%) вважає, що держава повинна надавати максимум безкоштовних послуг – освіта, медицина, пенсія, навіть якщо доведеться збільшити податки, не згодні з цим 24% респондентів, свідчать дані опитування фонду “Демократичні ініціативи” та КМІС. Про це пише «Дзеркало тижня».

І лише меншість опитаних (20%) підтримує протилежну позицію – що потрібно мінімізувати роль держави, зменшуючи податки для людей, які здатні самі платити за освіту, медицину, накопичувати пенсію.

Дослідження провели “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 23 жовтня по 5 листопада 2017 року серед 1614 осіб у всіх регіонах України за винятком окупованих територій. Опитування здійснювалося за фінансової підтримки Програми сприяння громадській діяльності “Долучайся!” (USAID). Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,6%.