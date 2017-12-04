Загострення в зоні АТО: один наш воїн загинув, ще чотирьох – поранено

Минулої доби обстановка в районі проведення АТО загострилася. На обох напрямах ворог продовжував застосовувати озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Зокрема, в районі Авдіївки наші позиції були обстріляні з танку. Про це повідомляє інформаційно-аналітичний центр РНБО, передає Львівський портал.

Загалом минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 38 обстрілів наших позицій по всій лінії зіткнення. 22 рази військовослужбовці Збройних Сил України відкривали вогонь у відповідь.

На жаль, під час обстрілу наших позицій поблизу Широкиного від вибуху 120-мм міни загинув один український військовослужбовець, ще один отримав поранення.

Також в районі Троїцького внаслідок обстрілу зі станкового гранатомету та стрілецької зброї отримали поранення двоє військовослужбовців.

Ще один військовослужбовець отримав бойове травмування під час ворожого обстрілу з автоматичного гранатомету нашого опорного пункту в районі Водяного. Постраждалих було своєчасно доставлено до лікувальних закладів, де їм надається вся необхідна медична допомога.

Луганський напрямок

Ворог провів 23 обстріли опорних пунктів Збройних Сил України. Із заборонених Мінськими угодами 120-мм мінометів противник відкривав вогонь в районі Луганського та Троїцького, випустивши по наших позиціях 17 мін. Близько опівночі обстрілу із 82-мм піддалися наші позиції в районі Золотого.

Також противник прицільно обстрілював наші опорні пункти в районі населених пунктів Жовте, Зайцеве, Золоте, Кримське, Луганське, Малинове, Новгородське, Новолуганське, Новоолександрівка та Троїцьке із озброєння БМП, гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У 9 випадках, коли ворожі обстріли становили безпосередню небезпеку нашим військовослужбовцям, підрозділи Збройних Сил України відповідали противнику вогнем із станкових гранатометів, стрілецької зброї та озброєння БМП.

Донецький напрямок

Противник провів 15 прицільних обстрілів наших позицій.

Із заборонених Мінськими угодами 120-мм мінометів ворог відкривав вогонь по українських захисниках в районі Широкиного, а в районі Авдіївки здійснив 15 пострілів по наших позиціях з танку.

Під мінометним обстрілом з 82-мм мінометів українські захисники опинилися в районі Авдіївки, Верхньоторецького, Лебединського та Павлополя. Загалом в нашу сторону було випущено 29 мін.

Також із гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї противник прицільно обстрілював наші опорні пункти в районі населених пунктів Авдіївка, Верхньоторецьке, Водяне, Мар’їнка, Павлопіль, Талаківка. В районі Новотроїцького протягом майже години відкривав вогонь ворожий снайпер.

Для придушення активності противника у більшості випадків військовослужбовці Збройних Сил України відкривали по агресору прицільний вогонь із незабороненої Мінськими угодами зброї.