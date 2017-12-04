Відлига у Львові: з дахів будинків обвалюються брили снігу

З дахів будинків у Львові падають глиби підталого снігу.

Як передає кореспондент Львівського порталу, величезна глиба такого снігу ледь не впала на голову львів’янки на вулиці Січових Стрільців. Окрім того, снігові «сюрпризи» падають з дахів будинків у всій центральній частині міста. Це зумовлено потеплінням – сьогодні у Львові термометри фіксують 0 градусів.

Території біля будинків не обгороджені стрічками, відтак мешканцям міста вартує бути обережними і не ходити близько до будинків.

Додамо, щоб ближче до вечора температура у місті, за прогнозами синоптиків, впаде до -1, також увечері можливий сніг.

Нагадаємо, минулого року брила льоду вбила жінку у Львові.