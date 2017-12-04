ОСТАННІ НОВИНИ

Відлига у Львові: з дахів будинків обвалюються брили снігу

Катерина Родак

|

З дахів будинків у Львові падають глиби підталого снігу.

 

Як передає кореспондент Львівського порталу, величезна глиба такого снігу ледь не впала на голову львів’янки на вулиці Січових Стрільців. Окрім того, снігові «сюрпризи» падають з дахів будинків у всій центральній частині міста. Це зумовлено потеплінням – сьогодні у Львові термометри фіксують 0 градусів.

Території біля будинків не обгороджені стрічками, відтак мешканцям міста вартує бути обережними і не ходити близько до будинків.

Додамо, щоб ближче до вечора температура у місті, за прогнозами синоптиків, впаде до -1, також увечері можливий сніг.

Нагадаємо, минулого року брила льоду вбила жінку у Львові.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Захисник на фронті & агресор в сім’ї
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Захисник на фронті & агресор в сім’ї

Явище домашнього насильства є досить поширеним в Україні. Тисячі осіб потерпають від образ, погроз, побоїв, психологічно...

Карти, гроші і Кримнаш: хронологія картографічної «втрати» територіальної цілісності
Лаврентій ДУБИЧ
Карти, гроші і Кримнаш: хронологія картографічної «втрати» територіальної цілісності

Безпековий форум у Львові, співорганізатором якого виступили Львівська міська рада, ознаменувався гучним скандалом, який...

Чи справді вітчизняний бізнес може бути соціально відповідальним?
Микола ПРОНІН
Чи справді вітчизняний бізнес може бути соціально відповідальним?

Відома торговельна мережа формує стандарти соціально відповідального ведення бізнесу для всієї галузі… Сьогодні у діл...

Місце щасливої людини
Вероніка РОЙ
Місце щасливої людини

Його часто називають львівським Гольцером, або просто фанатом своєї справи. Він – це людина, яка покинула теплу та затиш...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...